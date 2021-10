Primes aux infirmières: voici qui est admissible

Le gouvernement a dévoilé samedi les critères d'admissibilité aux primes de rehaussement et de rétention promises il y a un mois par le gouvernement du Québec.

L’arrêté ministériel touche le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires et tous les cadres, coordonnateurs, chef de service et conseiller-cadre du département de soins infirmiers.

Voici les principales primes du gouvernement:

Travail le soir ou de nuit: chaque employé qui a un horaire de jour ou en rotation, et qui s’engage sur une période minimale de quatre semaines à travailler à temps complet de soir ou de nuit recevra un montant forfaitaire de 2000$.

Le travailleur doit être présent pour toute la durée de la période visée.

Renouvellement de contrat: les employés qui ne travaillaient pas pour un établissement en date du 23 septembre et qui s’engagent pour un an à temps complet recevront entre 2000$ et 5000$ à la signature de leur contrat et un montant de 10 000$ à la fin de leur contrat.

Tous les employés qui travaillaient déjà pour un établissement en date du 23 septembre et qui s’engagent pour une année recevront entre 5000$ et 8000$ à la signature de leur contrat et un montant de 10 000$ à la fin de leur contrat.

Recommandation d'embauche: une prime de 500$ sera également accordée à tous ceux qui recommandent un salarié qui n’est pas encore à l’emploi.

Autres établissements concernés: 4000$ seront reversés aux employés qui s’engagent à venir en aide à un établissement situé dans une région sociosanitaire pour une période de quatre mois. De ce montant, 3000$ seront accordés seulement à la fin du contrat.

Toute personne qui travaillait dans une résidence privée pour aînés en date du 23 septembre, qui exerçait des fonctions équivalentes à une personne salariée et qui s'engage auprès de cette résidence pour un an à temps complet recevra 2500$ à la signature de son contrat, ainsi qu'un montant additionnel de 5000$ à la fin.

