Qui a raison dans cette affaire?

Notre histoire se passe sur la ferme familiale où travaillent deux frères qui ne se parlent pas depuis un certain temps. Pourtant, tout le monde sait à quel point le dialogue est primordial pour qu’une entreprise atteigne son plein potentiel. Les parents de ces garçons, voulant rétablir l’harmonie, ont donné à une personne d’âge mûr, dotée d’un bon jugement et d’une solide expérience, le mandat de négocier avec ces deux personnes.

Après quelques rencontres avec les parties concernées, le médiateur a produit son rapport aux parents. En gros, il leur a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à ramener la paix entre les deux hommes et qu’il lui semblait inutile de continuer plus avant sa mission devant la fermeture de chacun d’entre eux à toute forme d’assouplissement de sa position.

Croyez-le ou non, Louise, voilà maintenant que ce sont les deux parents qui ne sont pas d’accord entre eux sur l’issue de l’histoire. L’un prétend que le médiateur a échoué dans sa tentative de rapprochement des parties, alors que l’autre prétend qu’il n’a pas échoué puisque ce n’est pas de SA faute si les deux frères s’entêtent comme ils le font. La question que je vous adresse est donc la suivante : le médiateur a-t-il réussi, ou a-t-il échoué, selon vous, dans la tâche qu’on lui avait confiée ?

Anonyme

Le médiateur a exécuté son travail comme il lui fut demandé de le faire à ce qu’il semble. Le fait que le retour de la paix entre les deux hommes n’ait pas été atteint ne relève pas de lui, mais de l’entêtement des deux personnes en cause. D’une certaine manière, le parent qui prétend que le médiateur a échoué tire sur le messager au lieu d’essayer de chercher d’où vient le problème entre les deux hommes. Car c’est là que réside le nœud de l’affaire. Même si le but poursuivi n’a pas été atteint, la faute ne relève pas du médiateur, mais bien de ces deux hommes qui ne veulent en aucune façon faire un bout de chemin vers l’autre pour ramener l’harmonie. Et dans leur entêtement à s’opposer entre eux comme ils le font, les parents devraient peut-être examiner l’ensemble de leur dynamique familiale pour dénouer les sources de ce conflit qui perdure entre leurs fils.