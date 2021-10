Bikini Village louange les aides de l’État

Bikini Village a réussi l’exploit de ne procéder à aucune fermeture de magasin depuis le début de la pandémie. Même que depuis juin dernier, le détaillant québécois a annoncé l’ouverture de cinq nouvelles boutiques.

Roméo Di- Liello-Roberge

Directeur général

Sans programmes gouvernementaux pour lui venir en aide, une telle chose aurait été impossible, explique Roméo Di-Liello-Roberge, DG de Bikini Village, une propriété à part entière de La Vie en Rose.

« Lorsque les avions de touristes restent au sol et que les voyages dans le sud et dans les autres provinces sont découragés, c’est sûr que les ventes de maillots de bain diminuent. Les programmes d’aide du gouvernement nous ont permis de maintenir notre lien d’emploi avec la majorité de nos travailleurs en dépit du fait que nos revenus n’étaient plus à la hauteur. »

Pour le prolongement

En plus de la pandémie, se sont ajoutées au cours de la dernière année les difficultés d’approvisionnement et de transport de marchandises, rendant encore plus ardue la reprise.

Les ventes ne sont pas encore revenues à leur niveau prépandémique. M. Di-Leilo-Roberge, 31 ans, estime à environ 15 % le recul des ventes actuel par rapport à une année normale.

L’entreprise aura profité des derniers mois pour peaufiner les décors et l’expérience offerte en magasin. Elle travaille aussi au développement de nouvelles solutions omnicanales, lesquelles lui permettront d’encore mieux profiter de la combinaison des modes de commerce physiques et virtuels.

L’entreprise compte aujourd’hui 69 magasins. Elle est présente dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Ile-du-Prince-Edouard, dans les Maritimes.

Le PDG de la chaîne de magasins serait en faveur d’un prolongement de l’aide accordée aux détaillants.

« Toutes les industries ont été frappées de manières différentes. Le commerce de détail ne fait pas exception. Toute aide qu’on nous offrira sera la bienvenue. Si nous sommes admissibles, il est entendu que nous allons tenter d’en profiter. »

