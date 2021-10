Cam Newton se fait vacciner pour trouver du travail

Le quart-arrière Cam Newton est prêt à occuper un poste dans la NFL et il a même reçu le vaccin contre la COVID-19 pour améliorer ses chances d’y parvenir.

Dans une vidéo de pratiquement neuf minutes publiée sur YouTube, l’athlète de 32 ans confirme avoir reçu sa dose.

«C’est certain que je veux encore jouer au football, dit-il d’entrée de jeu. Je ressens encore ce besoin d’aller sur le terrain et de performer et faire quelque chose que je fais depuis que j’ai sept ans.»

Membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant le début de la saison, ces derniers ont libéré le pivot durant le camp d’entraînement. L’entraîneur-chef de la formation du Massachusetts Bill Belichick avait indiqué que le statut vaccinal de Newton n’avait pas influencé la décision, mais le pivot avait manqué trois séances d’entraînement en raison d’un «malentendu» relié aux protocoles qui concernent la COVID-19.

Dans sa vidéo, Newton aborde plusieurs sujets en lien avec le virus, dont la liberté de choisir ou non de recevoir le vaccin. Le natif d’Atlanta s’était d’ailleurs montré réticent quant à la réception du vaccin, même s’il a choisi de le recevoir.

«J’ai ma carte vaccinale. Je veux jouer au football. Et arrêtez de juger les gens, peu importe s’ils ont reçu ou non le vaccin.»

Le pivot a ajouté qu’il avait déjà reçu des offres, mais qu’il allait choisir ce qui est le mieux pour lui.