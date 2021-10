Cette école secondaire privée de Gatineau adopte une plateforme interactive d’enseignement novatrice

Les cours à distance ont compliqué la vie de bien des enseignants en pandémie. Et pour prévenir le coup en cas de détérioration de la situation sanitaire à la rentrée, le Collège Nouvelles Frontières à Gatineau a misé sur les technologies et s'est tourné vers ViewSonic pour doter ses classes d’équipements de pointe.

« C’est devenu plus difficile quand on a dû faire de l’enseignement hybride, avec des élèves à l’école et d’autres à la maison », se souvient Serge Lévesque, coordonnateur des ressources informatiques et matérielles à l’école secondaire privée.

Ainsi, même en cas de quatrième vague épidémique à la rentrée, le collège s’est estimé prêt à assurer un enseignement de qualité à ses élèves, en fournissant des outils de pointe aux enseignants.

Au moment où Gatineau se trouvait en confinement ce printemps, le Collège Nouvelles Frontières utilisait des projecteurs et des tablettes. Mais cette technologie comporte ses limites, spécialement pour les étudiants à domicile. Luminosité inadéquate, problèmes de caméras, incapacité de voir ce qui est au tableau, « ça devenait un peu compliqué », résume celui qui travaille pour l’établissement depuis 19 ans.

L’école a alors profité de sa fermeture pour tester et évaluer les produits de ViewSonic. « Des enseignants l’avaient en classe et ils ont été enchantés », relate M. Lévesque.

« On cherchait un produit qui englobait tous nos besoins d’enseignement et qui était facile d’utilisation. C’est ce qui est ressorti avec ViewSonic », ajoute-t-il. Au niveau de la qualité de l’enseignement en classe, les élèves vont pouvoir interagir plus que si l’enseignant se contentait de faire une projection sur les écrans en avant.

Prêts pour la rentrée

Depuis septembre, toutes les classes du Collège Nouvelles Frontières sont dotées d’écrans ViewBoard. Ces tableaux blancs interactifs tactiles sont agnostiques en ce qui concerne les écosystèmes et veulent changer la donne dans l’industrie.

Comme ces moniteurs sont sans fil et ne requièrent aucun équipement supplémentaire pour être en fonction, leur utilisation comble les attentes de l’établissement en allégeant ses installations.

Auparavant, les locaux possédaient non seulement des projecteurs, mais aussi des enceintes connectées à des ordinateurs. « Beaucoup de fils, beaucoup de problèmes techniques », se rappelle M. Lévesque, qui a voulu simplifier la chose avec un seul produit répondant à tous les besoins des élèves et des enseignants. « Ça remplace tout! »

Si le collège évolue dans un environnement Mac iOS, ViewBoard est également compatible avec les formats Android et Windows. C’était un élément « vraiment important », entre autres, pour faciliter le travail des conférenciers externes invités qui utilisent parfois d’autres plateformes, explique le coordonnateur.

Afin de simplifier la vie des enseignants, ViewSonic a aussi prévu une option offrant la possibilité d’importer des fichiers d’un logiciel tiers, comme des notes de cours. Les enseignants peuvent, par ailleurs, parcourir le Web ou une application, directement à partir de l'écran interactif. « Ils ont apprécié le fait de ne pas avoir besoin de refaire tout leur contenu », souligne M. Lévesque.

Et en cas de reconfinement, plusieurs fonctionnalités permettent de poursuivre l’enseignement, notamment en créant des groupes de discussion virtuels. Et avis aux élèves inattentifs : un signal avertit l’enseignant lorsqu’un élève à distance n’est pas complètement dédié à sa tâche. En classe, le logiciel vCast permet aux collégiens de partager le contenu de leur tablette ou leur ordinateur sur le tableau interactif à l’avant.

L’utilisation d’écrans interactifs de grand format donne également l’option de choisir le logiciel de collaboration, selon les choix et les exigences des professeurs. Son interactivité permet de stimuler les élèves dans le but de garder leur concentration. Et ce, peu importe si l’enseignement se fait en classe, à domicile, ou simultanément dans plusieurs endroits.

L’administration de l’établissement peut aussi contrôler à distance ses appareils, grâce au site Web MyViewBoard.com. Ainsi, il est possible d’ouvrir, de fermer, de diffuser sur les écrans ou de les mettre à jour sans devoir se déplacer physiquement dans chaque local.

L’utilisation des ViewBoards et de leurs logiciels permet de proposer des solutions à un seul endroit pour le secteur de l’éducation actuel. Comme ViewSonic est propriétaire de sa plateforme, le soutien technique se fait directement auprès d’eux, sans passer par un tiers. « S’il y a un problème, c’est plus facile à régler », souligne M. Lévesque.

Une école à la fine pointe de la technologie

Alors que le collège est l’un des leaders à avoir intégré les nouvelles technologies, l’établissement innove à nouveau en utilisant les solutions du ViewBoard de ViewSonic, une solution novatrice pour le secteur de l’éducation.

« Ça a toujours été notre marque de commerce, mais il faut que ça ait du sens pour les élèves », précise M. Lévesque. Avec l'écran ViewBoard, il prévoit que la qualité de l’enseignement sera améliorée, en créant plus d’interactions entre les adolescents.

C’est d’ailleurs sur cette technologie que mise l’établissement qui accueille près de 1 000 élèves. Le collège désire se distinguer des autres écoles.

Ainsi, lors de journées portes ouvertes ou de rencontres de parents, l’administration pourra également se servir des tableaux interactifs pour diffuser du matériel promotionnel ou des informations pertinentes. « On va pouvoir les déplacer un peu partout en fonction de l’utilisation qu’on veut en faire » prévoit M. Lévesque.

Mais en classe ou à distance, Serge Lévesque est convaincu que la tâche de tous sera optimisée avec cette nouvelle technologie.