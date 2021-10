Colin Powell: Roméo Dallaire se souvient d’un homme pondéré

Roméo Dallaire, qui a côtoyé le premier secrétaire d’État afro-américain, Colin Powell, s’est rappelé quelques moments forts de la carrière de l’ex-chef d’état-major des armées, décédé lundi, au cours d’une entrevue accordée à Richard Martineau sur QUB radio.

Les deux hommes se sont rencontrés à Québec pour la première en 1992. Roméo Dallaire, alors commandant de la garnison de la Ville, a reçu l’état-major des armées canadiennes et américaines pour leur rencontre annuelle.

«C’était un homme très sympathique et pondéré. Pas flashy à l’américaine avec le gros cigare, plus intellectuel que macho», s’est rappelé le militaire à la retraite au micro de Richard Martineau sur QUB radio.

Les deux hommes se sont croisés de nouveau à Québec en 1994, alors que Powell recevait une décoration canadienne.

«On a pu s’asseoir et jaser du Rwanda et des décisions prises par son successeur dans la réponse si négative des Américains pour aider à prévenir et arrêter le génocide», s’est remémoré Roméo Dallaire

Le passage de Collin Powell devant l’Assemblée générale des Nations Unies comme Secrétaire d’État américain en 2003 reste l’un des moments sombres de sa carrière. Les armes de destruction massives qui justifiaient l’invasion de l’Irak selon le diplomate n’ont jamais été retrouvées.

«Quand Bush lui a fourni ces informations-là. Il y a eu de sa part une confiance dans le président et envers le système, même s’il avait une réticence. C’est pour ça que Collin Powell n’est pas resté longtemps après, qu’il a démissionné de ses fonctions», a insisté Roméo Dallaire.

Écoutez l'entrevue avec Roméo Dallaire sur QUB radio :

Selon le Lieutenant-général à la retraite, les États-Unis ne seraient probablement pas lancés dans une guerre sans issue si on avait davantage écouté le Secrétaire d’État.

«Ces gens-là avaient une perspective tellement bornée sur l’utilisation de la force comme seule solution. Powell a commandé pendant la guerre du Golfe. Il l’a vu lui l’impact que ç’a de déployer des troupes et l’ampleur de ç’a pour les Américains», a-t-il soutenu.

