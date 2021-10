Découvrez la nouvelle plateforme otogo.ca!

Vous êtes à la recherche d’un véhicule d’occasion et ne savez pas par où commencer?

Ça tombe bien: Québecor Expertise Média, en partenariat avec la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), lance la toute nouvelle plateforme Otogo, votre prochain arrêt pour magasiner votre véhicule d’occasion sur le Web!

Plus besoin de vous casser la tête!

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, otogo.ca vous permet de créer un profil et de recevoir du contenu personnalisé, qui répond à vos besoins. Ajoutez des véhicules à vos favoris, et recevez des notifications lors d’une baisse de prix, d’un nombre de vues élevé ou de la vente d’un véhicule.

3 étapes faciles 1. Inscrivez-vous 2. Créez-vous un profil personnalisé 3. Magasinez!

Des véhicules de premier choix

Toujours les premiers à mettre la main sur les retours de location, les concessionnaires membres de la CCAQ ont le privilège de choisir des véhicules d’occasion qui répondent aux plus hauts standards de l’industrie, tandis que les véhicules qui représentent un certain risque sont envoyés à l’encan, et sont rachetés par les grossistes.

Il est donc tout à votre avantage de faire appel aux concessionnaires membres de la CCAQ pour trouver votre prochain véhicule d’occasion certifié, en consultant les milliers de véhicules présentement affichés sur otogo.ca!

Faites confiance à votre instinct

Simple, intuitive, efficace et... bilingue, cette nouvelle plateforme Web vous permet de naviguer de manière fluide et conviviale. Terminé les publicités ou les pop-ups dérangeants.

Appuyé par des spécialistes automobiles de confiance

Propulsé par le Guide de l’auto, otogo.ca vous propose du contenu automobile de première qualité. Les véhicules affichés comprennent des évaluations provenant des spécialistes automobiles du Guide de l’auto. De plus, grâce à la section Contactez-nous, vous pouvez même leur poser vos questions.

Une section Blogue, avec des articles et conseils utiles, sera mise à votre disposition dans la prochaine année.

Pour vous simplifier la vie

En magasinant sur otogo.ca, vous trouverez rapidement le type de véhicule qui vous convient grâce à des thématiques adaptées aux besoins des Québécois(es).

Les différents thèmes Tout terrain Petit prix Familiale Comme neuf Sport Grand luxe Écologique

L’économie locale passe en deuxième vitesse

Dans l’imaginaire collectif québécois, les mots «concessionnaires» et «vendeurs de chars» ont parfois une connotation négative... ce à quoi Otogo tente de remédier.

En effet, en plus de faciliter le magasinage de votre prochain véhicule d’occasion, la plateforme soutient l’économie locale, de chaque région du Québec, en agissant en tant que portail pour plus de 890 PME québécoises, qui génèrent plus de 35 000 emplois partout dans notre belle province!

Magasinez votre prochain véhicule d’occasion dès maintenant. Consultez l’inventaire sur otogo.ca!