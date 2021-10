Demers et Lion dévoilent leur ambulance électrique

Demers Ambulances et La Compagnie Électrique Lion ont dévoilé en grande pompe leur ambulance électrique baptisée «Demers eFX», lundi, à Beloeil.

«Je tiens à saluer le leadership et le génie de l’équipe de Lion et à remercier le gouvernement du Québec et du PARI CNRC de leur appui dès le premier jour de ce projet ambitieux», a indiqué Alain Brunelle, président de Demers Ambulances, par communiqué.

Au total, il aura fallu près de cinq ans de collaboration entre Demers Ambulances et Lion pour arriver à créer ce nouveau type de véhicule d’urgence vert.

Demers Ambulances est le deuxième plus important fabricant d’ambulances en Amérique du Nord. Il est déjà présent dans 43 pays avec ses marques affiliées.

Grâce à ce nouveau partenariat, la PME espère déployer au moins 1500 ambulances électriques d’ici cinq ans.

Savoir-faire québécois

C’est Lion, à Saint-Jérôme, qui assemblera le châssis et Demers Ambulances, à Beloeil, qui y ajoutera le compartiment médical pour y effectuer l’assemblage final.

«C’est une grande fierté pour Lion d’avoir participé à ce projet transformateur pour la société. Et ce n’est que le début, alors que le châssis Lion5 développé par Lion pourra être utilisé dans de nombreux autres types de véhicules», a déclaré Marc Bédard, président-fondateur de Lion.

« La réalisation de cette ambulance 100 % électrique met en évidence le savoir-faire du Québec dans la conception de véhicules électriques et son leadership en matière d’électrification des transports», a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie.

Francis Halin

De son côté, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a souligné l’apport précieux de ce partenariat dans le quotidien des travailleurs de la santé.

«À l’ère du virage de l’électrification des transports, la venue de l’ambulance 100% électrique permettra de limiter les problèmes d’ergonomie et les risques d’accidents dans le véhicule en déplacement», a-t-il commenté.

