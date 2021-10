LACOMBE,

Sr Marie-Claire, m.i.c.

(Françoise-de-Lisieux)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée le 6 octobre 2021, à l'âge de, Sr Marie-Claire Lacombe, m.i.c., fille de Joseph Albert Lacombe et de Lucienne Hétu.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline Lacombe (Roland Lamothe) et Gisèle Lacombe (feu Claude Martin), sa belle-soeur Lise Lacombe (feu Pierre).L'ont précédée ses soeurs: Françoise, Denise et Pierrette, ses frères Marcel et Jean-Jacques (en bas âge).Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.Les funérailles seront célébrées, en présence des cendres, le jeudi 21 octobre 2021, à 13h30 à laMissionnaires de L'Immaculée-Conception100 Place Juge-Desnoyers, LavalDes dons pour nos missions seraient appréciés, les faire parvenir à: Maison Généralice, 121 avenue Maplewood, Outremont, QC, H2V 2M2.Vous pouvez vous unir à nous en allant sur notre site Missionnaires de l'Immaculée-Conception.Direction funéraire: