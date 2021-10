Evgeni Malkin franchit une étape importante vers un retour au jeu

Pendant que la liste des blessés s’allonge chez les Penguins de Pittsburgh, une bonne nouvelle attendait les partisans, lundi: Evgeni Malkin a patiné pour la première fois depuis qu’il a subi une opération au genou au mois de juin.

S’il doit revenir au jeu uniquement au mois de décembre, il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour Malkin. Lundi, il a patiné avant la séance d’entraînement du jour en compagnie de Sidney Crosby sans pousser la note.

«Il a travaillé extrêmement dur à l’extérieur de la glace pendant le processus de réadaptation, a dit l’entraîneur-chef Mike Sullivan en vidéoconférence. Mais certainement, [patiner est] une étape importante pour lui.»

Par ailleurs, Crosby ne sera pas en mesure d’effectuer un retour au jeu mardi, à l’occasion du passage des Stars de Dallas en Pennsylvanie. Le capitaine a raté les trois premiers matchs des siens en raison d’une blessure au poignet, mais un retour dans la formation semble imminent.

L’absence de Bryan Rust, dont le nom a été placé sur la liste des blessés samedi, se comptera en semaines. Le défenseur québécois Mike Matheson (bas du corps) se bat quant à lui avec une blessure tenace qui met sa patience à l’épreuve.

«Un jour, tu te sens vraiment bien et tu penses que tu y arrives, a avancé l’arrière. Vous commencez en quelque sorte à regarder le calendrier des matchs auxquels vous pouvez participer...»

«Il est difficile de rester patient. Mais c'est le plus important. Vous ne voulez pas revenir trop tôt et vous éloigner encore plus [d’un retour].»

Max Domi a une côte fracturée

Par ailleurs, les Blue Jackets de Columbus ont indiqué que l’attaquant Max Domi ratera de deux à quatre semaines d’activités.

L’athlète de 26 ans souffre d’une côte fracturée et a vu son nom inscrit sur la liste des éclopés. Il a subi cette blessure dans la victoire de 2 à 1 des siens de samedi contre le Kraken de Seattle.

En deux matchs jusqu’à maintenant cette saison, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points. Il a également maintenu un différentiel de +4.

Domi en est à sa deuxième campagne dans l’uniforme des Jackets, eux qui l’avaient obtenu du CH en retour de Josh Anderson en octobre 2020. À sa première année à Columbus, le natif de Winnipeg a touché la cible à neuf reprises et fourni 15 aides pour 24 points en 54 rencontres.