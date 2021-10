Grand déballage de nouveaux MacBook Pro chez Apple

L'événement Apple d'aujourd'hui est sans contredit les nouveaux ordinateurs portatifs MacBook Pro en versions 14 et 16 pouces dotés de puces-système surpuissantes M1 Pro et M1 Max.

La puce-système (SoC – system on chip) M1 Pro offre des performances étonnantes tout en consommant moins d'énergie grâce à l'architecture intégrée. Le processeur M1 Pro et M1 Max offre des performances jusqu'à 70 % supérieures à celles de la puce M1 originale. La carte graphique du M1 Pro est jusqu'à 2 fois plus rapide que la M1, tandis que la M1 Max est jusqu'à 4 fois plus rapide que M1.

Apple

La puce M1 Pro offre jusqu'à 200 Go/s de bande passante mémoire et prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée. La puce supérieure M1 Max offre quant à elle jusqu'à 400 Go/s de bande passante mémoire – soit deux fois celle de M1 Pro et près de six fois celle de M1 – et inclut jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée.

Branchés à une prise d'alimentation ou sur batterie, les deux portatifs disposent du même niveau de puissance.

Apple

Parmi les autres caractéristiques, mentionnons :

Un moteur neuronal à 16 cœurs pour l'accélération de l'apprentissage automatique sur l'appareil et l'amélioration des performances de la caméra.

Un nouveau moteur d'affichage pilote plusieurs écrans externes (alors que le MacBook Pro M1 d'origine n'en supportait qu'un seul).

Des contrôleurs Thunderbolt 4 intégrés supplémentaires fournissent encore plus de bande passante d'entrée-sortie.

Le processeur de signal d'image personnalisé d'Apple, ainsi que le Neural Engine, utilisent la vidéo informatique pour améliorer la qualité de l'image pour des vidéos plus nettes et des tons de peau plus naturels sur l'appareil photo intégré.

Une meilleure sécurité avec la toute dernière technologie Secure Enclave d'Apple, le démarrage sécurisé vérifié par le matériel et les technologies anti-exploitation d'exécution.

Parmi les disparitions, la Touch Bar tactile en haut du clavier disparaît et est remplacée par des touches classiques.

Toutes les applications Mac d'Apple sont optimisées pour fonctionner nativement sur les puces-système d'Apple, pour lesquels il y a plus de 10 000 applications et plug-ins universels disponibles. Les applications Mac existantes qui n'ont pas encore été mises à jour pour les M1 fonctionneront de manière transparente avec la technologie Rosetta 2 d'Apple et les utilisateurs peuvent également exécuter les applications iPhone et iPad directement sur le Mac.

Apple

Prix et disponibilités

Les nouveaux modèles MacBook Pro avec M1 Pro et M1 Max peuvent être commandés dès aujourd'hui sur apple.com/ca/store et dans l'application Apple Store. Ils commenceront à être livrés aux clients et seront disponibles dans certains Apple Store et revendeurs agréés Apple à partir du mardi 26 octobre.

Le nouveau modèle MacBook Pro 14 pouces commence à 2499 $CA et 2309 $CA pour l'éducation; le modèle MacBook Pro 16 pouces commence à 3149 $CA et 2899 $CA pour l'éducation.