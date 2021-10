Insécurité et enlèvements : appel à la grève générale en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti | Les rues de la capitale haïtienne Port-au-Prince étaient désertes lundi matin à la suite d’un appel à la grève générale lancé par plusieurs associations professionnelles et entreprises pour dénoncer l’insécurité après l’enlèvement de 16 Américains et un Canadien.

« Cela fait des mois que l’on appelle à l’aide et que l’on n’a aucune sécurité face aux kidnappings, on a lancé un appel général à la population pour suspendre toute activité », a expliqué à l’AFP Changeux Méhu, président de l’association des propriétaires et des chauffeurs d’Haïti.

« Les bandits dépassent les bornes : ils kidnappent, ils violent les femmes, ils font tout ce qu’ils veulent... Ça suffit » s’insurge le syndicaliste.

Lancé au cours de la semaine dernière, l’appel à la grève générale a pris un écho particulier après l’enlèvement d’un groupe de missionnaires et de membres de leurs familles (16 citoyens américains et un citoyen canadien), samedi dans une zone périurbaine à l’est de Port-au-Prince.

« L’enlèvement des Américains montre que personne n’est à l’abri dans le pays », a réagi Changeux Méhu. « On paie nos taxes à l’État, en retour ce qu’on demande c’est d’avoir la sécurité, pour que le pays puisse fonctionner » résume-t-il.

Les bandes armées, qui contrôlent depuis des années les quartiers les plus pauvres de la capitale haïtienne, ont étendu leur pouvoir sur Port-au-Prince et ses environs où elles multiplient les enlèvements crapuleux.

Depuis des années, une profonde crise politique paralyse le développement économique d’Haïti. L’assassinat, le 7 juillet, du président Jovenel Moïse par un commando armé dans sa résidence privée, a plongé encore davantage le pays de la Caraïbe dans l’incertitude.

