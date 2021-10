Jeux olympiques de Pékin: Ilya Kovalchuk devient DG du Comité olympique russe

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Ilya Kovalchuk agira comme directeur général de l’équipe de hockey masculine du Comité olympique russe qui participera aux Jeux olympiques de Pékin.

C’est ce qu’ont indiqué lundi diverses sources, incluant le site The Athletic, en citant l’organisation russe. Celle-ci a par ailleurs confirmé qu’Alexei Zhamnov sera l’entraîneur-chef de la formation, tandis que Sergei Fedorov, Sergei Gonchar et Alexei Kudashov assumeront les fonctions d’adjoint. Pour sa part, l’ex-porte-couleurs des Sharks de San Jose, des Islanders de New York et du Lightning de Tampa Bay Evgeni Nabokov sera responsable des gardiens.

Kovalchuk n’a aucune expérience de gestionnaire dans le milieu du hockey professionnel. Ayant totalisé 926 matchs du calendrier régulier dans la Ligue nationale, il a évolué avec l’Avangard d’Omsk la saison passée, prenant part à 40 rencontres, incluant 24 en séries de la Ligue continentale. Il a d’ailleurs aidé la troupe du pilote Bob Hartley à remporter la coupe Gagarine.

Les attaquants Alexander Ovechkin et Nikita Kucherov, tout comme le gardien Andrei Vasilevskiy, ont été les trois premiers joueurs sélectionnés par l’équipe russe en prévision des Jeux.

