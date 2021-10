La CDPQ investit dans une terre à pins aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s’est associée à l’entreprise américaine Westervelt Company pour faire l’acquisition d’un terrain forestier de plus de 307 km carré (76 000 acres) en Géorgie, scellant du coup un nouveau partenariat stratégique axé sur la gestion durable de terres forestières.

Le montant de l’investissement de la CDPQ n’a pas été précisé.

La propriété nouvellement acquise produit du pin de haute qualité. Elle était anciennement détenue et gérée depuis plus d’un siècle par la Superior Pine Products, une entreprise familiale dont le siège social est établi dans «l’État de la Pêche».

«Il s’agissait d’une occasion très rare d’acheter un actif hors de l’ordinaire dans le sud-est de la Géorgie. Cette terre correspond aux objectifs stratégiques de Westervelt en matière de croissance et de diversification, et l’âge de ses essences permet de trouver un point d’équilibre entre croissance et durabilité», a déclaré Brian Luoma, président et chef de la direction de Westervelt.

«Cette transaction illustre bien l’objectif de notre initiative de Gestion durable des terres. [...] C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Westervelt, une entreprise familiale axée sur la durabilité et l’innovation, pour ce premier investissement aux États-Unis dans le cadre de notre partenariat», a souligné Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

«Les forêts sont des actifs essentiels et nous croyons qu’elles prendront une importance croissante dans la lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie plus verte», a ajouté M. Jaclot.

La Westervelt Company, dont le siège social est à Tuscaloosa, en Alabama, a été fondée en 1884 par Herbert Westervelt et est toujours détenue et gérée par la famille. L’entreprise américaine œuvre dans la gestion des terres et la fabrication de produits en bois. Elle est reconnue pour son excellence en matière de gestion durable des forêts, d’approvisionnement responsable des produits et services forestiers, de gérance des ressources naturelles et de conservation des écosystèmes.

L’héritage d’innovation de l’entreprise a été un facteur clé dans son intérêt à s’associer à la CDPQ, a fait savoir l’entreprise américaine par voie de communiqué, lundi.

