La résidence du pilote Andrew Ranger cambriolée

Le pilote automobile Andrew Ranger a été victime d’un cambriolage à son domicile de Shawinigan, en Mauricie, où les voleurs sans scrupules ont dérobé une centaine d’objets d’une grande valeur.

«On sent qu’on a violé notre intimité. Ils ont viré la maison à l’envers», a commenté lundi le pilote automobile.

La liste des biens dérobés est longue: des bijoux, des tablettes électroniques, des vêtements, 80 bouteilles de vin, etc. Le pilote de 34 ans a estimé que les malfaiteurs ont passé des heures à fouiller sa résidence du secteur Lac-à-la-Tortue et à s’emparer de souvenirs importants.

Le vol serait survenu dans la nuit de mardi à mercredi alors qu’il se trouvait au chalet familial.

«On m’a volé la bague de mon championnat en Nascar en 2019. C’est une bague en or avec des diamants dessus, c’est un peu comme la coupe Stanley. Les voleurs ont aussi pris des bijoux qui ont appartenu à mes grands-parents et ceux de ma blonde, des manteaux, des bottes... Des bouteilles de vin que j’ai achetées dans l’Ouest canadien et qu’on ne retrouve pas par ici. Une bouteille de vin, un magnum, c’est un trophée où il est inscrit Raise Winner. Ils ont vraiment pris le temps de magasiner et ça c’est vraiment insultant», s’est désolé Andrew Ranger.

Les malfaiteurs ont rempli son bac de recyclage d’objets et ont pris la fuite en voiture. Le lendemain du vol, il a retrouvé certains de ses vêtements dans le stationnement du camping Otamac.

La Sureté du Québec (SQ) a ouvert une enquête et des vidéos de caméras de surveillance sont analysées.

Andrew Ranger a invité la population à garder l’œil ouvert sur les sites de reventes et à communiquer avec la SQ. Pour lui, ses biens perdus ont surtout une grande valeur sentimentale. Il souhaite offrir une récompense à quiconque pourra lui permettre de les retrouver.