L’aide médicale à mourir : un bien ou un mal ?

En lisant votre chronique sur les dissensions créées par l’aide médicale à mourir, j’ai pensé vous écrire. J’ai déjà averti mes enfants que je ne veux pas d’aide médicale à mourir, quelle que soit ma condition.

J’ai 78 ans et je veux continuer à vivre même si je ne suis plus conscient que je vis, même si je suis Alzheimer. Je sais que mon corps aimera vivre, qu’il aimera les caresses de mes enfants et de mes petits-enfants. Qu’il aimera manger, sentir la chaleur du soleil et sentir l’eau en prenant un bain. Et à la limite, il aimera même sucer des bonbons.

L’homme et la femme sont des animaux raisonnables, et ce n’est pas parce qu’on perd la raison qu’on cesse d’être des animaux. Et comme animal, on peut encore être heureux. Le chat qui ronronne parce qu’on le caresse est heureux, tout comme le chien qui jappe quand son maître rentre après le travail.

Dans nos sociétés dites évoluées, on en est venu à oublier qu’on a un corps, en mettant une importance démesurée sur les accomplissements du cerveau. Cela est dû en partie à l’enseignement mensonger des religions à propos de la vie après la mort et de l’existence d’un Dieu d’amour, alors que dans la Bible, on y voit un Dieu cruel qui n’hésite pas à tuer la population du monde par un déluge.

J’ai un corps, et quel que soit son état, je préfère vivre plutôt qu’être en cendres dans une petite boîte. Car là, je ne serai pas heureux. Vive l’aide médicale à vivre !

André Simard

Dans toutes nos discussions sur les soins de fin de vie, il est de la première importance d’exprimer ce qu’on souhaite pour soi, tout autant que d’écouter ce que nos proches souhaitent pour eux-mêmes.

« Instaurées en 2015 par la loi concernant les soins de fin de vie, les DMA (Directives médicales anticipées) permettent aux personnes majeures et aptes qui le souhaitent d’exprimer à l’avance leur consentement ou leur refus de recevoir certains soins médicaux qui pourraient être requis par leur état de santé ».

Le mieux est de rédiger un tel document devant notaire qui le déposera au Registre des DMA pour en faciliter l’accès en tout temps. Tenant compte bien sûr qu’il peut être révoqué en tout temps.