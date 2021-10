Les comptoirs à tartare de Küto passent dans le giron de MTY

Küto Comptoir à tartares, une chaîne en pleine expansion aux quatre coins du Québec, est devenue la plus récente acquisition du Groupe d’alimentation MTY.

Le géant de la restauration a annoncé, lundi, l’acquisition de Küto, sans dévoiler le montant de l’entente.

Fondée il y a à peine cinq ans par Jean-Michel Paquet avec l’ouverture d’un premier restaurant à Longueuil, la chaîne Küto s’est rapidement développée et compte désormais 31 succursales franchisées, dont 13 qui ont ouvert dans la dernière année. La majorité des restaurants est située dans le Grand Montréal, avec quelques restaurants ailleurs au Québec.

«Küto est une jeune marque innovante qui se démarque par la qualité de ses produits. [...] Elle offre un potentiel de croissance important pour les années futures», a expliqué par communiqué le président-directeur général de MTY, Éric Lefebvre, en citant le réseau de «franchisées dynamiques» et sa base de «clients engagés et passionnés» pour expliquer cette nouvelle acquisition.

M. Paquet restera aux commandes de la chaîne, dont le siège social et la cuisine principale demeureront à Delson, en Montérégie.

«Je suis très fier d'avoir bâti un réseau solide, performant, rempli de potentiel et d'opportunités de croissance. Un réseau composé de collègues et de partenaires franchisés fiers, passionnés et enthousiastes où l'humain est pris en compte et où le plaisir de manger est la priorité», a commenté le fondateur de Küto, en précisant que toute son équipe demeurera en place.

La transaction devrait être conclue d’ici un mois.

Implantée à Montréal, MTY possède des dizaines de bannières de restauration dans son portefeuille, tant au Canada qu’aux États-Unis, incluant notamment des marques comme Scores, Mikes, Sushi Shop, Thaï Express ou Papa Murphy’s.

