Les Ravens font des dégâts

Ce qui s’annonçait comme le duel du jour s’est finalement transformé en boucherie. En mettant en marche le rouleau compresseur comme ils l’ont fait face aux Chargers, les Ravens ont rappelé haut et fort qu’il ne faudrait pas les oublier dans le tableau des grands prétendants.

Les Ravens l’ont emporté par la marque de 34 à 6 dans ce duel opposant les deux équipes de tête de la division Nord et de la division Ouest de la conférence américaine.

Ils ont complètement éradiqué les Chargers de l’équation. En attaque, ils ont produit 27 premiers jeux, contre seulement 14 pour leurs proies. Ils ont conservé le ballon pendant 38 min 07 s, limitant ainsi les chances des Chargers. Ils ont converti quatre de leurs cinq occasions dans la zone payante. Ils ont couru pour 187 verges, leur deuxième plus haut total cette saison, contre seulement 26 pour leurs rivaux.

Bref, vous voyez le portrait : un massacre sur toute la ligne !

Pas seulement Lamar

Le plus important pour les Ravens dans cette victoire, c’est que, pour une rare fois, le quart-arrière Lamar Jackson n’a pas eu besoin de jouer les superhéros.

Après son effort de plus de 400 verges par la passe de lundi dernier, l’électrique homme-orchestre des Ravens a été limité à 167 verges et il a été victime de deux interceptions. Avec 51 verges au sol, il n’a pas non plus été le meneur des siens.

Pourquoi se réjouir d’un match ordinaire, selon les standards établis par Jackson ? Car les Ravens doivent apprendre à gagner quand leur joueur le plus important n’est pas au meilleur de sa forme, et ils l’ont fait de manière retentissante contre un club de qualité.

Leur champ-arrière « rapaillé » a fait le boulot, au point où Devonta Freeman (53 verges, 1 touché, 5,9 verges par course) ressemblait au porteur qu’il était en 2016. Latavius Murray (44 verges, 1 touché, 4,9 verges par course) a aussi bien paru.

Défensive de feu

Il faut souligner aussi la besogne de la défensive. Cette unité, qui était classée 28e contre la passe, a brillamment éteint le feu qui collait au postérieur de Justin Herbert depuis le début de la saison.

En effet, le quart-arrière des Chargers a été limité à 195 verges et une passe de touché. Les gros receveurs des Chargers ont été mystifiés par la bande de Marlon Humphrey.

Cette victoire par une marge écrasante rappelle que les Ravens ont les outils pour dominer, eux qui avaient habitué leurs partisans à des fins de match cardiaques cette saison, grâce à quatre victoires obtenues par un écart moyen de 6,3 points.

À court de solutions

Chez les Chargers, il n’y a pas lieu de paniquer. L’équipe a prouvé qu’elle pouvait battre de bons clubs, comme les Chiefs et les Browns.

Cependant, ils prennent l’habitude de se faire détruire par le jeu au sol. Ils viennent de concéder plus de 180 verges au sol pour une quatrième fois cette saison. C’est dramatiquement mauvais !

Quant à la magie qui opérait depuis le début de la saison sur les quatrièmes essais, elle n’a pas levé cette fois-ci. Les Chargers n’ont converti qu’une de leurs quatre tentatives et certains blâmeront l’entraîneur-chef Brandon Staley pour son agressivité. Il ne faut pas. Son audace a trop bien servi les Chargers cette saison, pour qu’un seul match qui tourne au vinaigre soit le seul dans la balance.

La mauvaise exécution des Chargers face aux Ravens a été flagrante, bien plus que sur les quatrièmes essais.

Gagnants

Dak Prescott

Le quart-arrière des Cowboys a été impérial avec 445 verges par la passe et trois passes bonnes pour des touchés. Il a sauvé les Cowboys de décisions douteuses de Mike McCarthy et de 12 punitions.

Jonathan Taylor

Jonathan Taylor a pris possession du match contre les Texans. Le porteur des Colts a connu son deuxième effort en carrière avec 145 verges et deux touchés. Personne chez les Colts n’en avait fait autant depuis l’illustre Edgerrin James.

Joe Burrow

Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a continué de briller avec trois passes de touché. Il est devenu le premier pivot de deuxième année depuis Dan Marino à lancer au moins deux passes de touché à chacun des six premiers matchs de la saison.

Trevon Diggs

Le demi de coin des Cowboys a poursuivi son début de saison fulgurant avec une septième interception qu’il a ramenée pour un touché, son deuxième cette saison. Jusqu’ici, il est le joueur défensif de l’année.

Les Raiders

Les Raiders se seraient écrasés que tout le monde aurait compris, après le mélodrame Jon Gruden. Ils ont plutôt explosé dès le début du match et l’attaque a fonctionné à plein régime. Bravo aux joueurs pour cette démonstration de résilience.

Perdants

Les Dolphins

Rien ne va plus après cette défaite contre les pauvres Jaguars. Leur choix de jeu sur leur tentative de conversion de quatrième essai en fin de match n’a pas été convaincant. En fait, rien n’est convaincant.

Les Browns

Les Browns étaient privés de leurs deux bloqueurs partants et du porteur étoile Nick Chubb. Sans l’aspect physique qui caractérise habituellement leur jeu, ils ont été méconnaissables face aux Cardinals, en plus de subir d’autres blessures.

Daniel Jones

Les Giants ont perdu un autre receveur (Kadarius Toney) et sans munitions à sa disposition, Daniel Jones a lancé trois interceptions et commis un échappé. Le contexte ne l’a pas aidé, mais dans son cas c’est le jour de la marmotte.

Les Broncos

Le début de saison des Broncos semble s’être produit il y a 26 ans tellement cette équipe est loin de ce qu’elle projetait à ses trois premiers matchs. Ce n’était qu’une sombre supercherie.

Jared Goff

L’entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, a pointé du doigt son quart-arrière Jared Goff après la sixième défaite de l’équipe. Est-ce que Goff vit déjà sur du temps emprunté ?

La confrontation du lundi | semaine 6

Bills, Buffalo, 4-1

Josh Allen

Photo AFP

12 tds | 2 ints | 1370 vgs

Classement dans la division: 1

Offensive: 8e

Défensive: 1er

Titans, Tennessee, 8-1

Ryan Tannehill

Photo AFP

6 tds | 3 ints | 1251 vgs

Classement dans la division: 1

Offensive: 10e

Défensive: 21e

5 Jeux de la semaine

1. De Dak à CeeDee

Photo AFP

Les Cowboys ont eu besoin de puiser dans leurs derniers retranchements pour venir à bout des Patriots, dans un dixième match cette saison qui a nécessité la prolongation. Après une possession des Patriots qui n’a rien généré, les Cowboys ont repris le ballon et Dak Prescott a rejoint CeeDee Lamb sur 35 verges pour le touché victorieux. Le receveur a pris soin de narguer le demi défensif qu’il a battu sur le jeu, Jalen Mills, son ancien rival de division chez les Eagles.

2. Cousins brille encore

Photo AFP

Un autre match s’est rendu en prolongation, le drame provenant des Vikings et des Panthers. Les Mauves ont joué avec le feu en échappant une avance de 11 points dans les cinq dernières minutes, mais en surtemps, le quart-arrière Kirk Cousins a rejoint KJ Osborn, qui a tout juste pénétré dans le coin de la zone des buts pour donner une troisième victoire aux Vikings. Cet automne, tous leurs matchs sont du suspense garanti.

3. Lawrence progresse

Photo AFP

Le quart-arrière recrue des Jaguars, Trevor Lawrence, continue de montrer des signes fort encourageants après un début de saison difficile. Il a connu son deuxième match de plus de 300 verges dans la première victoire des Jaguars. Le jeu le plus important de son match est survenu sur un quatrième essai et huit verges à franchir avec cinq secondes à jouer. Il a rejoint Laviska

Shenault sur un court tracé, puis appelé le temps d’arrêt avec une seconde à jouer. Ça a suffi pour le botté victorieux.

4. Grosse interception

Photo AFP

Les interceptions des gros bonhommes de la ligne défensive sont souvent spéciales, mais celle réussie par le plaqueur des Chiefs Tershawn Wharton est tout simplement irréelle. Quand le quart-arrière de Washington Taylor Heinicke a tenté une courte passe vers le porteur JD McKissic, Wharton a levé son énorme main et saisi le ballon. Le joueur de deuxième année a conservé le ballon même s’il était bloqué par deux joueurs en même temps. Tout un effort!

5. Rodgers, le boss

Photo AFP

Est-ce que les Bears appartiennent vraiment à la famille Halas-McCaskey ? Aaron Rodgers leur a encore fait mal et a récolté sa 21e victoire en carrière contre seulement cinq défaites face à ses rivaux de division. S’accrochant à une mince avance de 17 à 14 au quatrième quart, les Packers ont traversé le terrain et Rodgers a couru dans la zone des buts pour donner un coussin de 10 points aux siens. En entrant dans la zone des buts, il s’est gâté en hurlant « Vous m’appartenez ! », en direction des spectateurs de Chicago.