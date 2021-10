Pour éviter les dérapages dans la prise d’une décision cruciale

Toute personne qui se retrouve en fin de vie doit être et demeurer au cœur des processus d’information et de décision la concernant. Et si ce n’est pas elle, il faut impérativement que son représentant légal le soit. Si d’aventure elle était devenue inapte entre-temps, on ira consulter ses Directives médicales anticipées, ou consulter son Plan de soins intensifs qu’elle aura mis à jour au besoin.

L’important dans un processus de fin de vie, c’est que chacun garde sa place et respecte au plus haut point la personne concernée par sa propre fin de vie. Un cas comme celui décrit dans votre courrier ce matin ne devrait jamais exister. Si la mère de cette personne consent à vivre, même en étant diminuée, sa fille ne peut sous aucun prétexte décider de prendre des mesures pour mettre fin à sa vie.

Il y a urgence, pour tous les avancés ou très avancés en âge, de rédiger ses DMA et de les déposer au Registre officiel du Québec, en plus d’en avoir communiqué le contenu à ses soignants et à ses proches. Bien qu’il existe les droits et libertés, ça n’exclut pas nos responsabilités.

Yvon Bureau

Je trouve nécessaire d’insister sur l’importance des DMA. Tellement de gens retardent indûment la rédaction d’un document dont l’importance équivaut à celle du testament, qu’on néglige aussi, ou qu’on oublie de mettre à jour.