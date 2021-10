Projet Montréal veut davantage de festivités en hiver

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, promet de faire de Montréal l’une des villes les plus festives en hiver, si elle est reportée au pouvoir. Permettre les terrasses chauffées et créer de nouveaux sentiers de randonnées font notamment partie de ses plans pour y arriver.

«On l’a vu, en période de pandémie, les citoyens ont fréquenté les parcs comme jamais avant. On veut profiter de cet engouement pour permettre aux Montréalais de vivre à fond leur nordicité», a souligné Mme Plante.

Dès cet hiver, les restaurateurs de Ville-Marie, dans le secteur du Quartier latin et de la rue Sainte-Catherine, ainsi que ceux du Plateau – Mont-Royal, pourront participer au projet-pilote de la Ville afin de se doter de terrasses chauffées pendant la saison froide.

«Des terrasses, il y en a qui sont sur le domaine privé, mais d’autres qui sont sur le domaine public. Dans Ville-Marie, on va essayer les deux modèles», a expliqué Mme Plante.

Elle ajoute que la question de leur incidence sur les opérations de déneigement sera étudiée attentivement par la Ville.

«Notre souhait, c’est que dès l’automne prochain, en fonction de ce qui va ressortir sur le déneigement, sur le chauffage, et sur ce qui a bien fonctionné, on puisse étendre les terrasses à tous les arrondissements qui vont le souhaiter», a ajouté Mme Plante.

Parmi les autres mesures annoncées, la mairesse sortante promet également d’augmenter le nombre de sentiers de randonnée dans les parcs, de même que de créer de nouvelles pistes de ski de fond.

Mme Plante s’engage également à créer, avant la fin d’un prochain mandat, un «sentier de glace» de plusieurs kilomètres dans le Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, où il sera possible de patiner en forêt.

Elle ajoute que son équipe «explore la possibilité» de faire une pente de ski alpin dans le parc Jean-Drapeau.

