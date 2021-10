UPAC: «la création de ce corps de police, c’est une erreur»

L’UPAC subit un autre revers devant les tribunaux et l’avocat et criminaliste, Me Daniel Rock, croit qu’il faut repenser cette équipe.

Lors de son passage à l'émission Le Bilan, l'avocat a décrit ses expériences avec ce corps de police.

«Tous les gens souhaitent que la corruption et tout ça soient enrayés. On souhaite que le nouveau chef soit mieux, mais je pense qu’il devrait fermer la porte et repenser le tout», explique l’avocat.

Dès le départ, le criminaliste questionne la décision des personnes responsables de la fondation de cette équipe.

«La création de ce corps de police c’est une erreur, c’est une erreur fondamentale, ça devait rester une division de la Sûreté du Québec», mentionne Me Daniel Rock, avocat criminaliste.

