Violation au protocole de COVID-19: Evander Kane suspendu 21 matchs

L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane a été suspendu pour 21 matchs par la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi, après avoir violé le protocole de la COVID-19 du circuit.

La LNH n’a jamais donné de détails sur cette violation, mais le média Front Office Sports avait rapporté, le 6 octobre, que Kane aurait utilisé une fausse carte de vaccination.

Le circuit a également annoncé qu’une autre enquête visant Kane était maintenant complétée. Des allégations de violence conjugale à l’endroit de sa femme Deanna, dont il est séparé, n’ont pas pu «être corroborées», peut-on lire dans un court communiqué.

Kane a été dans l’eau chaude plus souvent qu’à son tour depuis le début de l’année. Après avoir déclaré faillite en janvier, il a été accusé dans un premier temps par sa femme de parier sur des matchs auxquels il prenait part. Il a été blanchi de ces accusations depuis.

Un reportage du site The Athletic avait ensuite rapporté que plusieurs coéquipiers de Kane chez les Sharks n’appréciaient pas son attitude et son dédain des règles d’équipe, et qu’ils souhaitaient ne plus le revoir dans l’organisation.