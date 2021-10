DESFORGES, Guy



À Montréal, le 23 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé Guy Desforges, époux de feu Marguerite Roy Desforges, fils de feu Adrien Desforges et feu Marie-Anne Langelier.Il est précédé dans la mort par ses soeurs Andrée, France et Jacqueline et par son frère Jacques.Il laisse dans le deuil son fils Alain, sa soeur Léone, sa belle-soeur Gisèle Massicotte, son beau-frère André Lebuis ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 23 octobre 2021 de 11h à 12h45, suivi d'une cérémonie au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.com