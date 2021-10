GENDREAU, Raymond



À Saint-Hubert, le 16 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Raymond Gendreau, fils de feu Cécile Royer et feu Julien Gendreau, prédécédé par ses frères Clément et Gérard ainsi que sa soeur Lise.Il laisse dans le deuil son frère Jean-Louis (Huguette Langevin), ses neveux, cousins, cousines, autres parents et amis(es).Il fut confié au:COOPÉRATIF DU GRANIT3844, RUE DU QUÉBEC-CENTRALLAC MÉGANTICLes funérailles auront lieu le mercredi 20 octobre 2021 à 14h en l'église Saint-Samuel du Lac-Drolet.