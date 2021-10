DUFORT, Richard



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 12 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Richard Dufort, époux de Anne-Marie Renaud. Il était le fils de feu Yvonne Demers et feu Hervé Dufort.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Caroline et Sophie (Steve Laliberté), ses trois petits-enfants Olivier, Félix et Océane, ses soeurs Ginette (Fernand Robitaille) et feu Jacqueline (Denis St-Germain), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Un merci spécial à Anne Duchame du CLSC Meilleur de Repentigny pour le soutien apporté à la famille tout au long de cette maladie.La famille recevra vos condoléances (50 personnes en rotation) le samedi 23 octobre de 10h à 14h au:L'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoLes funérailles seront célébrées ce même jour à 14h, en l'église de L'Assomption (250 personnes).Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.www.poumonquebec.ca