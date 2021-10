Assurer son animal de compagnie: une bonne ou une mauvaise idée?

Si elles sont plutôt récentes au Canada, les assurances pour animaux ont la cote dans plusieurs pays. Mais est-ce que ces protections en valent vraiment la peine?

La vétérinaire Claudia Gilbert, elle-même détentrice d’une assurance pour son animal de compagnie, croit fortement aux avantages d’en contracter une.

«Même pour moi, s’il arrive quelque chose de grave qui coûte très cher et qui nécessite l’intervention d’un spécialiste, comme une chirurgie faite par un spécialiste, ça peut rapidement augmenter», explique-t-elle en entrevue à l’émission À vos affaires.

Les prix peuvent varier entre 20$ et 150$ par mois, selon le type de couverture choisi, le pourcentage de remboursement et la franchise.

Pour payer moins cher pour son assurance, la vétérinaire a opté pour une franchise plus élevée.

«Quand on veut avoir une prime mensuelle pas trop élevée, on peut jouer avec la franchise. Moi, je me suis mis une franchise de 900$ en me disant que s’il arrive quelque chose de grave, je peux aller jusque là sans trop de conséquences, mais si je dois payer 10 000$, là, ça va être couvert illimité et je m’en sors avec une trentaine de dollars par mois», affirme Claudia Gilbert.

Assurance pour chiot ou vieux chien?

Bien qu’il n’y ait pas d’âge limite pour contracter une assurance pour son animal de compagnie, la vétérinaire recommande de la prendre avant qu’il ne développe des problèmes de santé.

«C’est quand ils n’ont pas de problèmes qu’il faut les assurer parce qu’une fois que les problèmes sortent, les assurances vont surement exclure cette problématique-là», conseille-t-elle.

Claudia Gilbert raconte qu’elle voit des exemples tous les jours de propriétaire d’animal qui ont attendu et qui, finalement, ne peuvent pas être couverts pour certains problèmes.

Une assurance pour animaux de compagnie peut faire la différence entre un coût moins élevé qui permet de soigner son animal et le recours à l’euthanasie.