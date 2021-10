BASTIEN, Gustave



De Sainte-Julienne, le 13 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gustave Bastien, époux de feu Micheline Viau.Il laisse dans le deuil ses filles, Lyne (Pierre), Ginette (Jean-Noël) et Carole (Bill), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 octobre de 13h à 16h au:FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Un hommage à sa vie sera célébré ce même samedi à 16h au salon.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.