C’est l’heure de la rentrée pour Nathan MacKinnon

L’attaquant-vedette de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon disputera son premier match de la saison, mardi, lorsque les siens affronteront les Capitals à Washington, car il a été déclaré négatif à la suite de deux tests consécutifs de la COVID-19.

Son organisation a d’ailleurs confirmé son arrivée dans la capitale américaine en avant-midi. Selon les plans de l’entraîneur-chef Jared Bednar et tel que rapporté par le site The Athletic, MacKinnon évoluera au sein du trio principal du club, en compagnie de Mikko Rantanen et d’Andrei Burakovsky. Le patineur a dû renoncer aux deux premiers duels des «Avs» en raison d’examens ayant révélé sa positivité au coronavirus.

Comme prévu aux protocoles de la Ligue nationale, il devait être confirmé négatif à la COVID-19 deux fois d’affilée avant d’espérer un retour au jeu.

En 2020-2021, il a récolté 20 buts et 45 mentions d’aide pour 65 points en 48 parties.