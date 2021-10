C’est une décision idiote de la part du CH

J’ai d’abord cru à une blague, mais non.

Le Canadien de Montréal fera dire par l’annonceur maison, avant chaque match à domicile, que la joute se déroulera sur le territoire « traditionnel et non cédé » de la nation mohawk.

Eh oui, même le CH se met à ramper devant le wokisme et la réécriture mensongère de l’histoire.

Faux

Trois mots me viennent en tête : hypocrite, malhonnête et idiot.

C’est hypocrite, car le CH s’est toujours royalement foutu des autochtones, comme il se fout depuis longtemps des francophones.

Ah, mais les autochtones, c’est la nouvelle cause à la mode dans la société du spectacle et de la mise en scène des bons sentiments.

Car ne vous y trompez pas, le CH place la cause autochtone très, très, très bas dans son échelle de priorités.

Il voit cependant la direction du vent et fait donc, comme on dit dans le monde du patinage artistique, les « figures imposées ».

C’est aussi malhonnête, car c’est historiquement faux.

Hormis les militants ou les historiens devenus militants – et qui trahissent leur métier –, il n’y a pas un chercheur sérieux qui croit à cette thèse d’une présence mohawk soutenue sur le territoire montréalais au moment où la ville est fondée.

Quand Maisonneuve fonde Montréal en 1642, aucune nation autochtone n’y est établie de façon permanente.

Certains y viennent occasionnellement pour chasser, mais pas les Mohawks.

Des autochtones avaient déjà vécu sur l’île de Montréal, puisque Jacques Cartier en avait parlé cent ans auparavant, mais c’étaient des Iroquoïens.

Les Mohawks sont alors chez eux, dans le nord de ce qui allait devenir l’État de New York.

Ces Iroquoïens, disent aujourd’hui certains Mohawks, étaient nos ancêtres. Petit problème : ils ne parlaient pas la même langue.

Pendant qu’ils faisaient la guerre aux Mohicans, aux Algonquins, aux Attikameks, aux Innus, les Mohawks firent certes quelques incursions ici, mais ils rentraient chez eux après.

On prête à Joseph Goebbels, de triste mémoire, les mots suivants :

« À force de répétitions et à l’aide d’une bonne connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu’un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont “cercle” et “carré” ? De simples mots. Et les mots peuvent être façonnés jusqu’à rendre méconnaissables les idées qu’ils véhiculent. »

Le wokisme l’a parfaitement compris : en imposant des mots comme « non cédé » ou « systémique », on veut vous faire acheter la vision des choses contenue dans l’expression.

Exaspération

C’est enfin une décision idiote de la part du CH, qui risque fort de se retourner contre lui.

Entre nous, l’amateur de base de hockey me semble se foutre pas mal de tout cela.

Je soupçonne cependant que c’est le genre de je-m’en-foutisme qui pourrait rapidement se muer en agacement, voire en exaspération.

Qui en sera la première victime ? La cause autochtone elle-même.

Cette organisation est dirigée par des imbéciles de la pire sorte : les imbéciles qui se prennent pour des fins finauds.