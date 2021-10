Club illico voit grand en 2021-2022

Club illico proposera en 2021-2022 un nombre record de séries originales. Depuis la naissance de la plateforme en 2013, celle-ci n’a jamais offert autant de contenus tout frais en si peu de temps à ses abonnés, et pas les moindres des nouveautés : on attend en effet dans les prochains mois des créations signées Xavier Dolan, Philippe Falardeau, Sophie Deraspe, ainsi qu’une fiction respectueuse et à grand déploiement sur la tragédie de Lac-Mégantic.

Il y avait long à dire au lancement de programmation 2021-2022 de Club illico, au Cinéma Impérial, mardi matin, où il fallait résumer 1500 heures de nouveaux contenus — séries, films, produits jeunesse — en un avant-midi.

Seulement en séries de fiction, l’investissement de Club illico est à hauteur de 100 millions $ pour la prochaine année. De quoi rassasier les 600 000 foyers clients du service, dont les goûts sont maintenant bien cernés et pris en considération par les dirigeants de Vidéotron.

Réalisateurs prestigieux

Les cinéastes de renom convergent de plus en plus vers Club illico pour y matérialiser leurs fantasmes télé. On n’en dévoile bien sûr qu’au compte-gouttes sur La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la première série de Xavier Dolan, sinon que les prestations des acteurs (Julie LeBreton, Magalie Lépine-Blondeau, Patrick Hivon, Éric Bruneau...) y seront grandioses, et qu’on y reconnaîtra la signature du réalisateur, avec son intrigue impliquant des êtres humains brisés.

Programmé quelque part en 2022, le dévoilement de La nuit... se fera simultanément avec la plateforme Canal+, en Europe. D’autres noms de la distribution pas encore annoncés réjouiront les admirateurs de Dolan.

Première offrande télévisée écrite et réalisée par Sophie Deraspe, Motel Paradis (2022) rassemblera à l’écran Anick Lemay, Martin Dubreuil, Stéphane Gagnon, Élisapie et Gildor Roy, pour ne nommer que ceux-là, dans une enquête où une jeune femme tentera de prouver que sa jeune sœur ne s’est pas réellement suicidée.

Philippe Falardeau a dirigé des comédiens hispaniques de grand talent dans Le temps des framboises (2022), où Sandrine Bisson, dans la peau d’une femme qui ne connaît rien à l’agriculture et qui hérite de la ferme familiale au décès de son mari, apparaît les cheveux très courts. Mère de deux adolescents, la dame trouvera refuge auprès des travailleurs saisonniers pour apprivoiser sa nouvelle vie.

Mégantic, sobrement

Alors que le format de Portrait robot vient d’être vendu en France, sa productrice, Sophie Lorain, était au lancement de mardi pour parler de Mégantic, qui reviendra avec grande pudeur sur le drame ferroviaire qui a secoué la petite municipalité en 2013. On y suivra la trajectoire de huit personnes ayant vécu différemment l’avant, le pendant et l’après de l’accident. On n’a pas voulu embaucher de têtes d’affiche très connues pour ces rôles, préférant mettre toute la lumière sur l’histoire de Mégantic et ses citoyens.

Des noms familiers comme Olivier Gervais-Courchesne, Isabelle Guérard, Julie Ringuette et Bruno Marcil seront du générique. Le moment de diffusion reste à confirmer.

Le public aime Léo, et les dirigeants de Club illico aussi. À un point tel qu’au troisième chapitre, en ondes le 5 janvier prochain (simultanément à TVA et sur Club illico), s’en ajoutera un quatrième, présentement en tournage et prévu à l’horaire à l’été... et, éventuellement, un cinquième, déjà officialisé ! Les habitants de Walton n’ont résolument pas fini de nous divertir.

Enfin, après avoir fracassé le million de visionnements en une semaine à leur arrivée sur le Club à la fin 2018, les protagonistes des Honorables seront de retour pour un deuxième volet, où ils devront continuer de vivre avec les conséquences de leurs actes.

Entente avec NBC/Universal

Rayon cinéma, comme annoncé l’an dernier, Club illico a investi dans le long métrage d’ici et, dès novembre, des titres tout juste sortis des salles obscures aboutiront dans nos téléviseurs. D’abord, Sam, de Yan England (25 novembre), puis Maria, de Mariana Mazza (9 décembre) ouvriront le bal, avant Babysitter, de Monia Chokri, et Niagara, de Guillaume Lambert. Une cinquantaine d’opus tirés du catalogue du distributeur Films Séville (Louis Cyr, Mommy, Le trip à trois, Starbuck, Monsieur Lazhar, etc.) jouiront aussi d’une présence sur cette même fenêtre.

Disponible partout au Canada, Club illico fait évidemment la part belle aux œuvres de chez nous, mais ravira également les férus de productions étrangères, notamment grâce à une entente exclusive avec NBC/Universal, qui nous procurera en version française de rendez-vous comme Brave New World (Le meilleur des mondes), All The Sins, Dr Death (Dr Lamort) et One Of Us Is Lying, relecture «trash» du film culte adolescent The Breakfast Club.

La troisième saison de L’amie prodigieuse et la cinquième de La servante écarlate : The Handmaid’s Tale devraient aussi générer l’engouement.

Quelques séries d’ici à voir sur Club illico en 2021 – 2022