Coderre promet 50 M$ pour le développement commercial

Le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, promet de mettre sur pied un fond de 50 millions $ pour aider les Sociétés de développement commercial (SDC) à faire de leur artère des lieux de destination.

• À lire aussi: Élections municipales: deux visions des finances de la Ville de Montréal

• À lire aussi: Québec présente son nouveau plan pour lutter contre l’itinérance

Les sommes devront les aider à remédier aux différents enjeux auxquelles elles sont confrontées, que ce soit en matière de santé urbaine ou de sécurité, par exemple. Un nouveau programme permettra également d’animer les rues.

M. Coderre promet aussi de créer un «Observatoire du commerce», qui aura pour tâche de récolter des données sur les habitudes de consommation des Montréalais, afin d’aider les SDC pour qu’elles puissent mieux cibler leurs pratiques et initiatives.

D’autres promesses ont pour but d’aider les petite et moyenne entreprises. L’aspirant maire indique notamment que le paiement des taxes foncières sera réparti en 12 versements. Il compte également réduire la bureaucratie pour que les permis de terrasses, d’occupation commerciale et d’enseigne soient autorisés plus facilement.

Sous son administration, la Ville se doterait également d’une clause d’achat local dans sa politique d’approvisionnement.

À VOIR AUSSI...