Dawson Mercer marque son 1er but!

Dawson Mercer a marqué son tout premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi à Newark, dans un gain de 4 à 2 des Devils du New Jersey contre le Kraken de Seattle (voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus).

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a profité d’une belle passe soulevée de l’ancien du Canadien de Montréal Tomas Tatar, lors d’une séquence à deux contre un, pour ouvrir la marque après seulement 5 min 02 s de jeu.

La 18e sélection au total lors du repêchage de la LNH en 2020 touche ainsi la cible pour une première fois à son deuxième match seulement au sein du circuit. Il avait récolté une mention d’aide dans une victoire de 4 à 3 en prolongation face aux Blackhawks de Chicago, vendredi.

Damon Severson, Jimmy Vesey et Pavel Zacha ont eu aussi inscrit leur premier filet de la campagne dans la victoire, tandis que Ryan Graves a récolté deux mentions d’aide. Riley Sheahan et Jared McCann ont répliqué pour le club d’expansion.

Les Panthers continuent sur leur lancée

Dans un duel complètement floridien, les Panthers ont eu le dessus sur leurs rivaux éternels, le Lightning de Tampa Bay, dans une victoire de 4 à 1.

C’était le premier départ de la campagne pour le jeune gardien Spencer Knight et il a aidé les siens à maintenir une fiche parfaite de 3-0. Il a repoussé 30 des 31 lancers dirigés vers lui pour mériter la victoire au domicile des «éclairs», le Amalie Arena. Il a flanché en début de troisième sur le premier filet de la saison de Brayden Point.

Le jeune gardien a ainsi remporté ses cinq premières rencontres en carrière dans la LNH.

Plusieurs jeunes leaders ont pris l’attaque en charge pour les vainqueurs. Le capitaine Aleksander Barkov ainsi que la recrue Anton Lundell ont récolté un but et une mention d’aide chacun et Sam Reinhart s’est fait complice de deux réussites.

Les Sabres s’imposent encore une fois

Les Sabres de Buffalo ont également une fiche parfaite de 3-0 pour entamer leur campagne, eux qui ont fait mordre la poussière aux Canucks de Vancouver par la marque de 5 à 2.

La jeune sensation Dylan Cozens, septième choix au total de l’encan 2019 de la LNH, a récolté ses deux premiers points de l’année. Il s’est fait complice sur le but égalisateur de Zemgus Girgensons, en deuxième, puis sur la réussite décisive de Jeff Skinner, en début de troisième période.

Bo Horvat et Justin Dowling avaient frappé à l’engagement initial pour procurer aux leurs une avance de 2 à 1 après 20 minutes de jeu.

Radulov tranche

Un autre ancien du Tricolore s’est distingué, cette fois à Pittsburgh. Alexander Radulov a en effet enfilé l’aiguille en fusillade pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Stars de Dallas contre les Penguins.

Joe Pavelski, pour les Stars, et Jeff Carter, dans une cause perdante, ont également fait scintiller la lumière rouge en tirs de barrage. Michael Raffl (Stars) et John Marino (Penguins) ont été les marqueurs en temps réglementaire.