Evander Kane: ses coéquipiers exaspérés

«Déçu»: voilà le mot résumant le mieux le sentiment qui habite les acteurs des Sharks de San Jose dans l’affaire Evander Kane.

Lundi, la Ligue nationale de hockey (LNH) a suspendu 21 matchs l’attaquant de 30 ans pour avoir fourni une fausse preuve vaccinale. Il a donc contrevenu aux protocoles du circuit Bettman concernant la COVID-19.

«Nous sommes tous déçus de sa façon de gérer cela», a indiqué l’entraîneur-chef Robert Boughner, mardi, avant l’affrontement des siens contre le Canadien de Montréal.

«L’organisation est déçue, mais c’est arrivé et nous ne pouvons rien n’y faire. Nous devons passer à autre chose. Nous avons un travail à faire.»

Même s’il s’agit clairement d’une distraction pour la formation californienne, Boughner a pris la décision de ne pas en discuter avec ses joueurs.

«Nous savions qu’il était sous enquête et qu’un truc se tramait. En tant que groupe, nous avons choisi de mettre ça de côté et de nous concentrer sur ce que nous essayons d’accomplir. Je ne pense pas que ce soit important de discuter de la question. Les joueurs gèrent leurs affaires ensemble et je suis sûr qu’ils en ont parlé. Je ne voyais pas l’utilité d’amener le sujet dans une rencontre d’équipe.»

Des joueurs tannés

Chez les patineurs des Sharks, il était possible de ressentir une certaine exaspération par rapport à la nouvelle frasque de Kane.

«Il s’est mis lui-même dans cette situation-là. C’est un cas personnel qu’il faut qu’il règle. De notre côté, nous voulons nous concentrer sur le hockey», a affirmé le défenseur Marc-Édouard Vlasic.

«Il n’y a rien qui s’est dit [dans le vestiaire]. Ça fait plusieurs choses qui se passent avec lui...», a ajouté le Québécois, qui avait visiblement envie de passer à un autre appel.

Le geste posé par Kane aurait pu avoir de graves conséquences pour ses coéquipiers si son subterfuge avait fonctionné. Il aurait notamment pu mettre en jeu la santé de ses coéquipiers. Interrogé par rapport à cela, le capitaine des Sharks, Logan Couture, marchait sur des œufs.

«C’est évidemment décevant, mais c’est hors de mon contrôle, a-t-il répondu. C'est hors de notre contrôle dans le vestiaire.»

Et la suite?

Kane a été le meilleur pointeur des Sharks la saison dernière, grâce à 22 buts et 27 mentions d’aide pour 49 points.

«Si l’on regarde ça de la perspective d’un entraîneur, tu veux toujours avoir ta meilleure formation sur la glace à tous les soirs. Il a connu une superbe saison l’an dernier et il était l’un de nos meilleurs joueurs. [Son absence] a toutefois donné une opportunité à d’autres joueurs», a analysé Boughner.

«Nous l’avons vu au camp d’entraînement, lorsque des gars ont pris le relais. De jeunes joueurs ont fait leur entrée, nous ont forcé la main et ont obtenu leur place dans l’équipe. Cela ne serait peut-être pas arrivé si nous n’étions pas dans cette situation.»

Kane pourra cependant revenir après avoir purgé sa suspension, soit le 2 décembre prochain dans un affrontement contre les Islanders de New York. Cependant, les Sharks voudront-ils encore de lui?

«Nous avons encore beaucoup de temps pour gérer ça. Je pense qu’il s’agira d’une décision de nos dirigeants et de nos propriétaires», a simplement dit Boughner.