FURINO, Francesco



Connu sous le nom de François Forino, demeurant à Saint-Michel, est décédé paisiblement et entouré de sa famille, le vendredi, 15 octobre 2021 à l'âge de 84 ans, époux de madame Suzanne Poupart.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Rachella (Sylvain), Carolina (Alain), Geosué (Pauline), Cécillia (Yves), Raoul (Lucie), ses 16 petits-enfants et leur conjoints, ses 16 arrière-petits-enfants, deux à venir, ses soeurs et frères : feu Louis (Estelle), Rose et son conjoint, Vincent (Marie), feu Madeleine (Michel), feu Jacques (Laure-Hélène), Salvator (Marie), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sherrington, vendredi le 22 octobre 2021, dès 13h suivi des funérailles à 14h.En guise de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.