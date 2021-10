GAGNÉ, Claude



De Sainte-Thérèse (natif de Verdun), le 17 octobre 2021, à l'âge de 81 ans est décédé M. Claude Gagné, retraité de Postes Canada.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Claire Martineau, sa fille Ginette (Alain), son fils Gaëtan (Caroline), ses quatre petits-enfants, Jonathan, Sébastien, Laurence et Gabriel ainsi que ses deux arrière-petits-enfants, Ludovic et Louanne, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 24 octobre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Votre présence au salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.