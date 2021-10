François Legault: le courage de changer pour vrai

Aujourd’hui, François Legault va présenter un discours d’ouverture sur fond de changement. Changement dans la santé, dans l’éducation, dans l’économie... Du moins, c’est ce qu’il nous promet dans une belle pub bien léchée portant le logo du gouvernement.

Si vous voulez mon avis, ça ressemble plus à une pub de lancement de campagne qui devrait être comptabilisée comme une dépense électorale, mais je m’égare.

Dix ans, minimum

Si on veut vraiment changer nos façons de faire historiques en santé et en éducation, il va falloir du courage. François Legault devrait le savoir puisqu’il a occupé successivement les postes de ministre de l’Éducation puis de la Santé de 1998 à 2003.

Malheureusement, le courage est rarement compatible avec les ambitions électorales. Les gouvernements qui savent qu’ils n’ont plus rien à perdre (parce qu’ils n’ont plus rien à gagner) sont toujours plus braves que ceux qui essaient de séduire les électeurs en promettant n’importe quoi.

C’est bien là, le problème des réformes : elles sont réformées chaque fois qu’un nouveau gouvernement est élu. On réforme la réforme pour mettre son empreinte, pour marquer son territoire, pour se prouver qu’on est au pouvoir.

Ce faisant, on cultive la rigidité des réseaux. Quand on sait que nos « grandes orientations » vont changer avec le prochain ministre, pourquoi ferait-on un effort réel de transformation ?

Les paquebots

L’éducation et la santé sont des paquebots qui « ne se tournent pas sur un 10 cents ». Tous les gouvernements se sont cassé les dents sur ces mastodontes.

À quand, donc, les vraies réformes, en profondeur, auxquelles on donnera un minimum de dix ans pour s’installer et faire leurs preuves ?

Pour ça, il va falloir renoncer à blâmer le gouvernement précédent, développer une vision sans lien avec les mandats électoraux et commencer à travailler de façon concertée.

Quand est-ce qu’on aura un gouvernement assez courageux pour faire ça ?