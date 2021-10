[EN DIRECT] Discours d'ouverture: le gouvernement Legault établit ses priorités

À 11 mois des élections provinciales, le gouvernement Legault mettra de l’avant ses priorités lors de son discours d’ouverture au Salon bleu, mardi après-midi.

«Les choses doivent changer», avait laissé entendre le premier ministre François Legault dans un message publié sur sa page Facebook lundi.

Dans cette même publication, accompagnée d’une vidéo promotionnelle, M. Legault a mis de l’avant la santé, l’avenir des jeunes, l’économie et la cohésion nationale.

Ce discours marquera aussi le coup d’envoi d’une nouvelle session parlementaire à l’Assemblée nationale.

Résultats attendus

Mardi, les oppositions ont appelé le gouvernement à livrer des résultats.

«Est-ce qu’il va y avoir des changements par rapport à la pénurie de main-d’œuvre et reconnaître le problème et proposer des solutions concrètes? se demande la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Est-ce qu’il va y avoir une véritable reconnaissance des enjeux climatiques et de leurs impacts?»

«L’économie et la fierté, c’est bien beau, mais ça ne voudra rien dire si la planète meurt, a laissé tomber le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. La prospérité c’est important, mais ça va être impossible sur une planète morte.»

«Ça prend de la cohérence, de la vision et du courage de nommer ces choses-là, plutôt que de faire des vidéos promotionnelles et de la publicité», a pour sa part mentionné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

