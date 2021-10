Les forçats de notre télévision

La télévision n’est pas seulement le monde glamour qu’on imagine. Elle a ses forçats, chez nous encore plus qu’ailleurs.

Depuis hier, aux USA, caméramans, monteurs, costumiers, décorateurs, coiffeurs, accessoiristes et tous les autres techniciens de l’audiovisuel sont au travail comme à l’habitude. En fin de journée samedi, l’IATSE (l’union qui les représente tous) et l’Alliance des producteurs ont conclu un accord in extremis de trois ans. L’accord de principe pourrait être rejeté par les travailleurs dans quelques semaines.

L’IATSE se battait pour des conditions qui semblent aujourd’hui d’un autre âge, sauf peut-être pour les infirmiers et les infirmières : au moins 10 heures de repos entre deux journées de travail et pas plus de 14 heures de travail d’affilée !

Ces conditions sont les mêmes pour les techniciens qui travaillent chez MELS ou dans un autre studio canadien à la production d’une série américaine ou canadienne. Lorsqu’il s’agit d’un film ou d’une série québécoise, les conditions sont plus exigeantes et moins généreuses encore.

JUSQU’À TROIS FOIS MOINS CHER

Sans ces travailleurs acharnés, il n’y aurait ni District 31 ni Victor Lessard ni Entre deux draps. Tous les techniciens et artisans qui galèrent pour que ces séries voient le jour ont leurs noms au générique, mais qui regarde les génériques ? De toute façon, au petit écran, ils sont illisibles.

Nos séries coûtent jusqu’à trois fois moins cher que les séries originales anglophones. On en parle peu, mais c’est scandaleux qu’il en soit ainsi. Surtout que nos séries ont deux fois plus d’audience que les autres. Hélas ! le succès d’audience n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de négocier cachets et salaires. Le coût de la vie au Québec n’est pourtant pas si différent du coût de la vie à Toronto ou à Vancouver.

Qu’il s’agisse d’une série anglophone ou francophone, les règles pour recourir aux crédits d’impôt et à l’aide du Fonds des médias sont sensiblement les mêmes. Les réseaux de télé acquièrent les droits de diffusion en déboursant à peu près la moitié du coût de production, les producteurs acquittant l’autre moitié avec l’aide du Fonds des médias et des crédits d’impôt ainsi qu’avec leurs fonds propres.

LE DÉSÉQUILIBRE DU MARCHÉ

Parce que les téléspectateurs francophones s’intéressent beaucoup plus aux séries originales d’ici que les anglophones, branchés en majorité sur les Américains, Radio-Canada, TVA et Noovo diffusent plus de séries originales que les trois réseaux anglais confondus. TVA et Noovo ne peuvent guère payer plus pour les droits de diffusion qu’ils ne le font actuellement. C’est du moins ce qu’ils prétendent.

Largement subventionnée, la SRC pourrait offrir davantage aux producteurs, mais sous prétexte de ne pas déséquilibrer le marché, elle respecte les mêmes normes ou à peu près. Elle peut ainsi diffuser plus de séries que ses concurrents, ce qui n’en constitue pas moins une distorsion du marché. Et, il faut l’avouer, une certaine exploitation des « galériens » de la télévision.