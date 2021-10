Mairie de Montréal: face-à-face entre les candidats sur LCN jeudi

Les candidats à la mairie de Montréal croiseront le fer, jeudi soir, à l’occasion d’un débat électoral sur les ondes de LCN.

Le réseau LCN a annoncé, mardi, que le «Face-à-Face Montréal 2021» entre les trois principaux candidats à la mairie aura lieu dès 19 h. Le tout sera aussi diffusé par QUB radio.

«En prévision des élections municipales du 7 novembre, Valérie Plante (Projet Montréal), Denis Coderre (Ensemble Montréal) et Balarama Holness (Mouvement Montréal) auront l’occasion de faire valoir leurs points de vue sur l’avenir de la métropole», a indiqué LCN dans un communiqué.

Lors de la soirée animée par le chef d’antenne Pierre Bruneau, les trois candidats auront à débattre de plusieurs thématiques allant de l’environnement et la mobilité à la sécurité et l’habitation, en passant par l’économie et le rayonnement de Montréal, a précisé le réseau.`

La formule des «Face-à-Face» permettra aux trois candidats de débattre directement les uns contre les autres, exposant ainsi à la fois leur vision de la métropole, tout en critiquant cette de leurs adversaires.

Le «Face-à-Face Montréal 2021» sera suivi de l’émission «Le Bilan», au cours de laquelle plusieurs analystes chevronnés de LCN, dont Emmanuelle Latraverse, Caroline St-Hilaire et Elsie Lefebvre, discuteront des moments forts du débat en compagnie de l’animateur Pierre Larocque.

Ce premier débat télévisé de la campagne électorale montréalaise fait suite à plusieurs débats qui ont été organisés dans les dernières semaines par divers organismes, qui ont déjà permis aux candidats de prendre position sur de nombreux enjeux.