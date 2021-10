Montréal: ils attaquent deux convoyeurs d’argent et s’emparent du butin

Deux suspects ont attaqué deux convoyeurs d’argent de l’entreprise Garda dans le secteur de Parc-Extension, à Montréal, dans la nuit de lundi à mardi.

Tout a commencé lorsque, vers 23 h, les deux agents sortaient avec des sacs d’argent d’une institution bancaire, située à l’angle des rues Jean-Talon et Querbes.

Selon la version donnée par la police, les deux suspects auraient approché les deux employés avant de les asperger avec du poivre de Cayenne et s’emparer du butin.

Au moment de l’attaque, un coup de feu aurait été tiré par les suspects, mais les deux convoyeurs n’ont pas été blessés, a relaté Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Après leur forfait, les deux malfaiteurs ont pris la fuite avec le butin dans une direction inconnue, a précisé le porte-parole du SPVM.

Un périmètre de sécurité a été érigé, forçant la fermeture de la rue Jean-Talon dans les deux directions entre la rue Querbes et l’avenue de l’Épée.

L’escouade canine a été demandée sur place pour effectuer des recherches et tenter de trouver des éléments de preuve.

Les enquêteurs dépêchés sur les lieux devaient rencontrer des témoins et visionner des caméras de surveillance dans le but d’en savoir un peu plus sur les circonstances exactes entourant ce vol qualifié digne des films policiers.