Nouveau spectacle : Céline Dion annule des dates pour des raisons médicales

J’ai le cœur brisé. Nous travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible. Céline xx… pic.twitter.com/IXQ0QCavK7