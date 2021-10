Relance de Montréal : deux promoteurs immobiliers veulent être entendus

Deux promoteurs immobiliers d’envergure ont fait une sortie commune, mardi, pour demander au prochain maire de Montréal de les inclure dans son plan de relance de la métropole.

«Nous demandons à être considérés comme de véritables partenaires en mesure de contribuer à la relance de la Ville de Montréal. Il faut cesser de voir le secteur privé comme un problème. Nous avons les ressources nécessaires pour notamment participer à la décontamination des sols, restaurer le patrimoine, aménager des parcs ou améliorer les réseaux de transport collectif», ont plaidé conjointement les présidents de Devimco Immobilier et du Groupe Mach, Serge Goulet et Vincent Chiara.

Ces deux entreprises sont des points lourds de l’immobilier à Montréal et dans ses environs. Le Groupe Mach possède plus d’une centaine d’édifices, incluant la tour emblématique du 1000 de la Gauchetière, tandis que Devimco est impliqué dans plusieurs projets résidentiels majeurs, tant au Quartier des spectacles et dans Griffintown qu’à Brossard.

Toutes deux considèrent, sans la nommer, que la précédente administration de la mairesse sortante Valérie Plante a manqué d’écoute et impliquant peu les entreprises dans les processus de consultation de la Ville.

«Bien souvent la représentation du secteur privé y a été faible, voire inexistante. Pis encore le processus de consultation n’a pas apporté les résultats souhaités, car les villes ne retenaient que les recommandations en ligne avec leur vision», ont déploré MM. Goulet et Chiara.

