Trouver la paix après Zapata

Yvon Michel a espéré une nuit un autre miracle à la Adonis Stevenson. Mais vite, les médecins lui ont fait comprendre que la jeune Jeanette Zacarias Zapata avait très peu de chances de survivre à ses blessures subies contre Marie-Pier Houle, le 28 août, au Stade IGA.

La jeune Mexicaine de 18 ans est morte le 2 septembre.

« Les premières émotions qui m’ont envahi... c’était tellement douloureux, tellement triste. Cette jeune femme, je l’avais vue à son arrivée à Montréal. Souriante et heureuse d’avoir la chance de pratiquer son sport », se rappelle Yvon Michel.

Sept semaines plus tard, la vie continue et le promoteur présente un gala vendredi soir mettant en vedette Oscar Rivas.

RETROUVER LA PAIX

Mais comment on redevient l’homme souriant qui donne une entrevue à quelques jours d’un gros combat ?

« Le chemin n’a pas été facile. Fallait d’abord s’occuper de Marie-Pier Houle. Elle était complètement dévastée. Et puis, il y avait tellement de travail à accomplir. Préparer les documents pour le rapatriement de sa dépouille [Zapata], voir à ce que tout soit bien fait. Communiquer continuellement avec sa famille et ses proches. Il a fallu acheter un cercueil et ce sont les filles du bureau qui ont acheté la robe pour Jeanette dans le cercueil. On ne voulait pas qu’elle soit en survêtement pour revenir à ses parents dans son pays. C’est GYM qui a payé Alfred Dallaire et les funérailles au Mexique. Quant aux frais hospitaliers, les assurances de la WBC et les nôtres discutent quelle sera la répartition de la facture », de raconter Yvon Michel.

UN LONG APPEL DE LA MINISTRE

Pour répondre aux questions à venir du coroner, Yvon Michel a tout repassé les documents médicaux fournis par les proches de la boxeuse décédée.

« Et tout ce processus m’a aidé à guérir mes angoisses. Tout avait été fait dans l’ordre, nous n’avions rien négligé. Puis, le bureau de la ministre Isabelle Charest m’a appelé. Mme Charest et la ministre Geneviève Guilbault voulaient comprendre comment l’accident était survenu. On m’a donné une heure et ça m’a fait du bien. J’ai eu la chance de bien expliquer tout ce qui s’était passé et comment on allait procéder », d’ajouter Yvon Michel.

Mais c’est au Mexique que le processus de guérison s’est accéléré.

« Je suis allé au Mexique pour des raisons professionnelles. Mais également personnelles. J’avais vraiment de la peine pour cette jeune femme. Au Mexique, les proches ont été courtois et respectueux. Le père avait une peine énorme et je le comprends. Mais j’ai senti qu’on ne m’en voulait pas, que l’on ne me tenait pas responsable. Ça m’a beaucoup soulagé », de dire le promoteur.

PARLER À SES FILS

Le temps a fait son œuvre. Yvon Michel sait bien que seulement 1 % des combats féminins se terminent par un knock-out. Les rounds ne durent que deux minutes et la force de frappe des femmes est très inférieure à celle des hommes. Jeanette Zacarias Zapata devait sans doute mourir.

« Elle se serait battue ailleurs qu’à Montréal, sans doute que tous les éléments d’un drame étaient déjà en place. On ne peut pas tout prévoir malgré les précautions qu’on peut prendre », de dire Michel.

Dès les premiers instants de ce processus d’acceptation, de deuil, de déculpabilisation, un point hantait les nuits d’Yvon Michel.

« Ce qui accaparait mes pensées, c’était l’idée d’expliquer à mes deux gars ce qui s’était passé. Et quel rôle leur père jouait dans tout ce drame. J’ai mûrement réfléchi et un matin, au déjeuner, je leur ai parlé », dit-il.

Et après un silence...

« Et ils ont compris... ».

DANS LE CALEPIN

Demain, les remords de la WBC, et survivre à une pandémie.