Une troisième dose administrée dans les CHSLD de la Mauricie et du Centre-du-Québec

La troisième dose, administrée dans les CHSLD, augmente sa cadence en Mauricie et au Centre-du-Québec. D’ici deux semaines, les 27 CHSLD de la région auront été visités.

Mardi, des brigades de vaccination étaient présentes dans les centres d’hébergement.

Cette triple protection sera aussi bientôt offerte aux résidences privées.

Les autorités de la santé ont décidé d’offrir conjointement le vaccin contre la COVID-19 et celui contre l’influenza.

Une sage-femme sur cinq n’est toujours pas protégée

Quel ordre professionnel a la pire couverture vaccinale avec la date butoir du 15 novembre qui est maintenue ? Plus de 99 % des pharmaciens de la région ont reçu deux doses de vaccins selon les données de l’Institut national de santé publique. Les médecins arrivent au second rang des plus vaccinés avec un taux de 98,7 %. L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes compte 96 % des membres qui sont protégés. Les infirmières se classent au quatrième rang avec 95,6 %.

La couverture vaccinale diminue chez les infirmières auxiliaires. Près d’une infirmière auxiliaire sur dix n’est pas adéquatement vaccinée. Mais l’ordre professionnel qui traîne encore plus de la patte est celui des sages-femmes. Une sage-femme sur cinq n’est pas protégée et devra quitter la profession le 15 novembre.

Dans la population, deux groupes d’âge n’ont pas encore atteint la cible de 75 %. Parmi les 18-29 ans, seulement 72,8 % ont reçu deux doses de vaccin. En ce qui concerne les 30-39 ans, 73 % d’entre eux sont adéquatement vaccinés.

