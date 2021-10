Yanni Gourde de retour au jeu ce soir

Le Kraken de Seattle a retiré le nom de l’attaquant Yanni Gourde de la liste des joueurs blessés, mardi.

Le Québécois a raté les quatre premiers duels de l’histoire des siens, car il se remettait d’une opération pour soigner une blessure à son épaule gauche.

Gourde effectuera donc son retour au jeu en soirée, alors que la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey se mesurera aux Devils du New Jersey au Prudential Center.

Le natif de Saint-Narcisse a été sélectionné par le Kraken en provenance du Lightning de Tampa Bay lors de leur repêchage d’expansion. Gourde a remporté la coupe Stanley lors des deux dernières campagnes avec l’équipe de la Floride.

L’an dernier, l’ailier de 29 ans a amassé 17 buts et 19 mentions d'aide pour 36 points en 56 rencontres. Il a ajouté six buts et une mention d’aide pour sept points en 23 duels éliminatoires.

