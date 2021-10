CHAMBERLAND, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Chamberland, survenu le 1er juin 2021 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Murielle Martel, ses enfants Nathalie et Christian ainsi que ses petits-enfants Cassandre et Adonis. Monsieur Chamberland laisse également sa soeur Murielle et son frère Roger.En raison des circonstances actuelles, un hommage lui a été rendu en toute intimité.La, située au 632 rue de la Madone à Mont-Laurier offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.