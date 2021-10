CÔTÉ, Edmond



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 14 octobre 2021, est décédé à l'âge de 84 ans, le frère Edmond Côté, o.m.i., fils de feu Arthur Côté et de feu Bathilde Henri.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Charles-Eugène, m.s.a., Aline, s.j.a, Roger (Marielle Courtois), Jules (feu Solange Lambert, Colette Pépin), Noël (Annette Allard), André (Pauline Fournier), Pierrette (Daniel Veronneau), Jean-Marc (feu Gisèle Moreau, Lise Abel), Mirianne (Pierre Croteau), Adrien, Rosaire (Denise Allard), Marthe (Jean Camiré) et Jacinthe (feu Claudemir Roy), ainsi que de nombreux neveux et nièces.L'ont précédé dans la mort ses frères et soeurs: feu Pauline, s.n.j.m., feu Paul-Émile (Rita Perron), feu Jacqueline (Michel Lajeunesse).Ses funérailles seront célébrées à Richelieu le vendredi 22 octobre à 14h, et ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Oblat de Richelieu.La célébration des funérailles sera enregistrée et diffusée ultérieurement sur notre site Web à l'adresse suivante: