Paré, Père Jean-Paul



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal est décédé, le 10 octobre 2021, à l'âge de 92 ans et 6 mois, le Père Jean-Paul Paré, religieux de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale.Il est né le 23 avril 1929 à Montréal, fils de feu Émile Paré et feu Yvonne Thivierge. Après ses études classiques au Collège Sainte-Croix (Montréal), il entra dans la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale le 3 mars 1950, à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Il fit son noviciat au même endroit et prononça ses premiers voeux de religion le 19 mars 1952. Il fit par la suite ses études théologiques au scolasticat de la Fraternité Sacerdotale, Lac Supérieur, Laurentides de 1952 à 1956. Il a été ordonné prêtre le 31 mai 1956 à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney (Montréal) par Son Exc. Mgr Patrick Whelan, évêque auxiliaire à Montréal.Selon le charisme et la mission de la Fraternité Sacerdotale, le Père Paré a exercé son apostolat principalement en Colombie, où il a rempli différentes fonctions : supérieur, curé, économe, excepté durant une année à Rome où il a été maître des scolastiques et deux ans au Canada pour un temps de repos. Il est revenu définitivement au Canada en septembre 2019. Il a demeuré, jusqu'à la veille de son décès, à la Résidence De-Lasalle, Laval, infirmerie intercommunautaire, propriété des Frères des Écoles-Chrétiennes, où il a bénéficié de très bons soins.En plus des membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu André (feu Pauline Poirier), Maurice (feu Huguette Paquin), feu Jacques (feu Thérèse Langlais), feu Raymond, feu Suzanne (feu Réjean Vallée), Denise (Réal Beaudoin), Yvette (feu Gilles Lapierre), feu René (Denise Tessier), Robert (feu Thérèse Copain), Marcel (Maryse Cloutier) et Bernard (feu Danielle Lavallée), plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines.La famille accueillera parents et ami(e)s, le samedi 23 octobre 2021, jour des funérailles, à partir de 13h, à11900, Notre-Dame Ouest, Trois-RivièresLes funérailles auront lieu au même endroit à 15h.L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de la congrégation de la Fraternité Sacerdotale, situé à proximité.Messages de sympathie à:Direction funéraire:819-228-3335 / www.maisonstlouis.ca