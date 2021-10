3 astuces pour vendre rapidement votre propriété à Montréal

Présenté par

Avec l’effervescence immobilière que le marché connaît depuis la dernière année, notamment à Montréal, il est plus que jamais pertinent d’utiliser toutes les astuces de pro pour vendre sa propriété rapidement et efficacement.

Personne n’a envie que sa propriété à vendre – maison, condo ou immeuble à revenu – s’éternise sur le marché immobilier. D’ailleurs, lorsqu’elle s’y trouve trop longtemps, cela peut susciter des questionnements chez les acheteurs potentiels quant à la mise en marché.

Si vous vous apprêtez à vendre votre résidence dans la métropole, il vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté en suivant ces 3 conseils stratégiques de l'équipe d'experts de courtiers immobiliers RE/MAX YE/SARRAZIN.

1. Donner du lustre à votre propriété

Pour générer un coup de cœur chez les visiteurs, rien de mieux que de montrer sa résidence sous son plus beau jour. Il vaut donc mieux compléter les travaux inachevés et faire un grand ménage.

Un visiteur qui s’imagine facilement vivre dans votre propriété est également un futur acheteur conquis. Il est donc préférable de dépersonnaliser votre espace, notamment en enlevant vos photos accrochées au mur.

Vous pouvez également miser sur le home staging pour rafraîchir votre décor, par exemple, en changeant les accessoires décoratifs, en peinturant une pièce d'une couleur neutre ou en ajoutant des plantes. Il vous sera ainsi possible de créer un bel impact, à peu de frais!

2. Préparer un dossier contenant les documents importants

Getty Images

En plus de faire rayonner votre maison, votre condo ou votre immeuble à revenu, vous devez être prêt sur le plan administratif. En effet, la vente d’une résidence requiert un ensemble de documents qui vont différer selon le type de propriété.

Il importe donc de les rassembler pour la mise en marché, par exemple, le certificat de localisation, l’acte de vente, l’acte de prêt hypothécaire, la déclaration de copropriétés et les règlements (dans le cas d'un condo), la convention d'indivision (dans le cas d'une copropriété indivise) ou encore les baux des locataires et les avis de renouvellement ou non-renouvellement (en cas d'immeubles à revenus).

En étant organisé et en rassemblant tous les documents obligatoires à la vente de votre propriété, vous pourrez débuter votre mise en marché de manière plus assurée.

3. Compter sur l’expertise d’un courtier qui connaît votre secteur

Getty Images/iStockphoto

Maintenant que votre propriété fait bonne figure et que vous avez tous les documents nécessaires pour la vente, différentes options s’offrent à vous. L’une d’entre elles serait de faire appel à un courtier immobilier spécialisé dans votre secteur.

Les agents immobiliers de l’équipe YE/SARRAZIN sont parmi ceux qui vous apporteront la tranquillité d’esprit d’une transaction faite dans les règles de l’art. Connaissant parfaitement les différents quartiers de Montréal, l’équipe de courtiers sera votre meilleur allié et une valeur ajoutée dans le processus de vente.

Un courtier qui a une vaste connaissance du secteur connaît, entre autres, les caractéristiques démographiques du quartier, les services qui y sont offerts, les écoles ainsi que les avantages d’y vivre.

Il est aussi bien au fait des particularités du quartier et a une bonne connaissance des différents types de propriétés et bâtiments qui s’y retrouvent. Ces éléments seront déterminants pour l’évaluation de la valeur marchande de votre propriété.

Le courtier immobilier pourra alors mieux vous conseiller sur le prix à afficher afin de créer un engouement auprès des acheteurs potentiels lors de la mise en marché.

Le petit plus? Vous profiterez du travail d’un ensemble de partenaires spécialisés dans le domaine de l’immobilier (photographes professionnels, spécialistes de home staging et de home staging virtuel, etc.).

Vous bénéficierez également de la visibilité qu'offre le large réseau de votre courtier, de son équipe marketing et de sa bannière par l'entremise des médias traditionnels et numériques.

À la fois confiant et attentionné, un courtier immobilier compétent accompagne son client du début jusqu'à la fin de la transaction immobilière afin de l’aider à naviguer à travers ce processus complexe qu'est la vente d'une propriété.



