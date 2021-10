BOISSONNAULT, Marie



À Montréal, le 15 octobre 2021, est décédée Marie Boissonnault, conjointe d'André Meloche, maman de François (Claudia Polevoy) et Simon (Justine Roy) et grand-maman de Léonard et Émile, ses petits-enfants adorés.Elle laisse également dans le deuil son frère Jacques (Sung-Hwa Choi), son beau-frère Michel Meloche (Sylvie Roy) et sa belle-soeur Lucie Meloche (Serge Leduc), ainsi que des neveux, nièces et leurs enfants.Elle laissera un grand vide difficile à combler dans la vie de tous ceux qu'elle a touchés.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 octobre 2021 entre 9 h à 11 h au :22025 AUT. TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440Vous pouvez faire parvenir vos dons In Memoriam à la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria ou à l'organisme de votre choix soutenant la recherche sur le cancer du sein.Nous vous invitons à visiter le :/site/MarieBoissonnault.htmlpour laisser vos mots de sympathie.